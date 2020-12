Fiamme dal balcone di un appartamento in via Gramsci. Condomini fuggono in strada 9 Dicembre 2020 - 10:04

Il rogo aveva raggiunto il contatore del gas PIGNATARO MAGGIORE – Paura questa notte in via Gramsci a Pignataro Maggiore. Un incendio ha interessato il balcone di un appartamento posto all’ultimo piano di uno stabile. Le fiamme hanno interessato la tenda da sole, mobiletti vari posti all’esterno, fino a giungere al contatore del gas. I vigili del fuoco del distaccamento di Teano, sono intervenuti sul posto sedando l’incendio e mettendo in sicurezza la zona chiudendo la chiave principale dell’erogazione del gas. I condomini, in primis i proprietari dell’interno interessato dal rogo, si sono riversati in strada mettendosi al sicuro. A dare man forte sul posto, anche una pattuglia dei carabinieri di Capua.