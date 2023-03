Sul posto anche due ambulanze

MADDALONI – Grande spavento, poco dopo la mezzanotte, in via Marconi nella zona centrale di Maddaloni. Un incendio si è sviluppato in un appartamento al terzo piano di un palazzo, abitato da una famiglia di origine africana con tre figli di cui due in tenera età.

L’allarme è scattato subito e per fortuna tutti gli abitanti sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto due ambulanze e unità dei vigili del fuoco.