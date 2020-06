TEANO – Fiamme nel bene confiscato alla camorra in località Pugliano di Teano. E’ accaduto alle 18 circa di oggi, in via Termine. L’incendio si è innescato in una strada adiacente al terreno del bene dedicato ad Antonio Landieri. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Teano che ha domato le fiamme.