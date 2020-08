VILLA LITERNO – E’ un incendio sui binari della linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia nel tratto tra Villa Literno e Sessa Aurunca la sospensione di oltre un’ora della circolazione dei treni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno lavorato per soffocare le fiamme nel più breve tempo possibile in modo da ripristinare la ripresa del traffico ferroviario. I convogli hanno accumulato oltre 30 minuti di ritardo.