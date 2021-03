MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – L’ha scampata davvero grossa questa mattina l’automobilista di una Fiat Punto grigia, che mentre transitava in via Venezia è stato costretto ad abbandonare il proprio veicolo per un inizio di incendio. Ma da li a poco, l’auto si è trasformata in una torcia, ed è stato provvidenziale l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco che in breve tempo hanno domato le fiamme, evitando il peggio.