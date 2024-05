Fidanzatini di 18 e 22 anni si schiantano in scooter contro un’auto

SAN PRISCO – È di quattro ragazzi in ospedale, quattro giovani tra i 18 e 23 anni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, sabato a San Prisco, in via Torino.

Un’auto e uno scooter, con una coppia di fidanzati di 18 e 22 anni, si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio sono stati i due giovani in scooter, finiti in ospedale, così come il passeggero dell’auto. Tutti, però, medicati al pronto soccorso, non hanno riportato conseguenze preoccupanti.