Figlio mostra la mamma morta in videochiamata: ecco come è stato scoperto il femminicidio della 24enne di San Felice

SAN FELICE A CANCELLO – Emergono dettagli agghiaccianti sulla morte di EleonorToci, casalinga 24enne strangolata dal marito Lulzim Toci

Bracciante agricolo trentenne.L’uomo nell’immediatezza dei fatti è andato a casa della cognata e le ha chiesto di accompagnarlo in ospedale. La donna, però, si è insospettita e ha telefonato alla ragazza. A rispondere al telefono uno dei figli della coppia che, in videochiamata, le ha mostrato il cadavere della mamma, steso sul letto. È stato proprio questo che ha fatto partire la chiamata al 112: i carabinieri sono arrivati poco dopo e hanno bloccato il trentenne davanti alla sua abitazione, in stato confusionale. In mattinata è stato disposto il fermo con l’accusa di omicidio aggravato . E’ quanto emerge dalle prime indagini, svolte dai carabinieri della compagnia di Maddaloni.