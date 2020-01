Finanzieri trovano una tonnellata di esplosivo e un fucile nel casolare, in fuga i custodi

SUCCIVO (red.cro.) – La guardia di finanza, nella giornata di oggi, ha fatto irruzione in un casolare di Succivo, in via Astragata, strada di collegamento verso la vicina Orta di Atella. Gli agenti delle fiamme gialle hanno rinvenuto all’interno dello stabile quasi una tonnellata di esplosivo, un fucile a canne mozze di provenienza ignota e 10 cartucce. Le quattro persone all’interno del caoslare, alla viste dei finanzieri, si sono dati alla fuga e sono ancora ricercati. Tutto l’arsenale è stato sequestrato e sottoposto ad analisi.