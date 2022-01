Finge di pagare le tasse, trattenendo i soldi del cliente. Commercialista condannato

CASAL DI PRINCIPE – Un commercialista di Casal di Principe è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione, pena sospesa per aver trattenuto i soldi che un cliente gli aveva lasciato per pagare le tasse. La sentenza è stata emessa da un giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo dovrà pagare anche una provvisionale di 3mila euro nei confronti della vittima, un 39enne di Castel Volturno. Secondo l’indagine della Guardia di Finanza di Mondragone il professionista avrebbe trattenuto in totale 6.500 euro divisi in tranche da 500 consegnando ai clienti falsi F24.