Finto avvocato prova a “spillare” 300 euro ad una donna. Ecco dove

PARETE – (Lidia e Christian de Angelis) Truffa del finto avvocato, tentivo a Parete a danno di una sognora anziana. Le modalità d’azione sono quasi sempre le stesse. Una persona, quasi sempre di sesso maschile, distinta e rassicurante nei modi, si presenta al malcapitato, di persona o telefonicamente, spacciandosi per un avvocato assunto da un prossimo congiunto (spesso il riferimento è ai figli) per degli assegni da incassare.

Il sedicente legale a questo punto richiede l’immediata disponibilità di contante per rilasciare l’assegno da consegnare al congiunto della vittima. Tali modalità, ampiamente ricorrenti, sono state utilizzate anche nei giorni scorsi a Parete, presso l’abitazione di una donna anziana, dove appunto, il truffatore ha mostrato un assegno destinato al nipote della donna, e che per rilasciarlo occorrevano dei contanti, fortunatamente la donna non ha creduto al sedicente avvocato e ha detto che avrebbe chiesto al nipote telefonicamente conferma, per cui il truffatore se ne andato a mani vuote.

A dare l’allarme sui social per avvisare gli altri la nipote della donna, che rende noto Anna Rita P. “Attenzione🛑🛑:stamattina da mia zia è andato una persona e fingendosi un avvocato gli voleva rimanere un assegno che doveva dare a mio cugino,con una telefonata finta gli hanno fatto sentire una voce ,che mia zia non ha riconosciuto,per potergli rimanere l’assegno voleva 300 euro mia zia non c’è cascata dicendo che avrebbe chiamato lei stessa mio cugino ,questo tizio se ne andato in fretta quando ha visto che zia ha preso il telefono,purtroppo non ha pensato a chiamare i carabinieri ,era un po’ impaurita,era sola a casa e a causa dei lavori in piazza Berlinguer la strada è chiusa e non passano macchine ,AVVERTITE TUTTI I VOSTRI PARENTI PIÙ ANZIANI DI STARE ATTENTI!“