Finto postino tenta la truffa presso due abitazioni. Carabinieri a caccia del malintenzionato

RIARDO – E’ allarme truffe a Riardo. Ad allertare i cittadini è il Comune attraverso la pagina social istituzionale. Con il post si avverte la cittadinanza di non aprire la porta di casa ad un uomo che si sta aggirando per le vie del paese, spacciandosi per un addetto delle Poste.

“Il malvivente si è già recato presso due abitazioni, una in via Roma ed un’altra in via Santa Lucia, ed ha chiesto ai residenti “di aprire la porta affermando che dovevano essere sistemate delle pratiche presso l’ufficio postale”, spiega il Comune nella nota.

Si tratta di un uomo “alto e di corporatura snella, che indossa un cappellino e un giubbino beige e si muove a bordo di una bicicletta”.

Il sindaco Armando Fusco ha immediatamente informato i carabinieri di Pietramelara e disposto accertamenti da parte della polizia municipale. “Chiunque possa notare la presenza di tale soggetto – avvisa il Comune – è invitato di darne immediata comunicazione”.