Fissati i funerali del cantante neomelodico Carmine Diamante, morto folgorato a 36 anni

Lascia affranta dal dolore la moglie Paola Conte, parrucchiera molto conosciuta

GRAZZANISE – Saranno celebrati mercoledì 11 settembre alle ore 15:00, presso la chiesa Maria Santissima di Montevergine in Grazzanise, i funerali di Carmine Saturno, 36 anni, morto folgorato a seguito di un incidente domestico. Saturno, in arte Carmine Diamante, noto cantante neomelodico, si trovava, ieri, presso l’abitazione della madre a Castel Volturno quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è morto folgorato mentre giocava in cortile con i nipotini. Lascia affranti dal dolore la moglie, Paola Conte, di professione parrucchiera, la mamma, i fratelli, la sorella e i parenti tutti. Dopo il rito funebre il feretro proseguirà per rione San Rocco in Ponticelli a Napoli, dove avrà luogo l’ultimo saluto.