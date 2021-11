Focolaio Covid. Il sindaco proroga la chiusura della scuola: “Non c’è sicurezza per studenti e personale scolastico”

GRAZZANISE – Prorogata la chiusura della scuola “Don Milani” dell’Istituto Comprensivo “F.Gravante” di Grazzanise” Non c’è sicurezza per studenti e personale scolastico”. Il sindaco Enrico Petrella ha firmato l’ordinanza di chiusura a seguito del focolaio Covid riscontrato in questi ultimi giorni. Secondo il primo cittadino “Non ci sono le condizioni di sicurezza per studenti e personale scolastico. Se le condizioni non dovessero migliorare ci potrebbe essere una ulteriore proroga dello stop alle lezioni in presenza”.