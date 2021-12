Focolaio Covid nel carcere di Santa Maria C.V. Già 12 i contagiati: annullati i colloqui con i familiari

A denuncialo è stato il sindacato della Polizia penitenziaria: i casi si sono registrati nel reparto Nilo, dove ci sono all’incirca trecento detenuti

SANTA MARIA CAPUA VETERE Sarebbero già una dozzina i detenuti contagiati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. A denunciarlo il sindacato di Polizia penitenziaria (Spp), anche se per il garante dei detenuti della provincia di Caserta, oggi in vista al penitenziario, i casi potrebbero anche essere di più. Il focolaio sarebbe esploso nel reparto Nilo, dove ci sono 300 detenuti. nel frattempo sono stati annullati i colloqui con i familiari che potranno però vedere i loro congiunti in videochiamata.