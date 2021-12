Focolaio Covid: salgono a 40 i positivi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Salgono a 40 i positivi all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. I detenuti sono stati smistati fra i reparti Nilo (da dove sarebbe partito il focolaio) e Danubio. Come appreso da LaPresse, i colloqui restano bloccati, anche se è concessa la videochiamata. Positivi anche dovuti ai lavori del reparto Volturno spostati nelle cucine del Nilo proprio per sopperire alla necessità dovuta dall’emergenza. Oggi è stato fatto un nuovo giro di tamponi; i risultati previsti per sabato.