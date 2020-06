FOCOLAIO e guerriglia a MONDRAGONE. Petrenga (FdI): “Abbiamo avuto ragione noi a chiedere l’esercito. De Luca solo chiacchiere e superficialità”

COMUNICATO STAMPA

“Ancora una volta non ci sbagliavamo nel richiedere e nel ribadire la necessità della presenza dell’Esercito per presidiare le zone rosse e in particolare il litorale domitiano in provincia di Caserta, su cui insiste una comunità caratterizzata da una moltitudine di stranieri ed extra comunitari. Insieme alla nostra leader di FdI, Giorgia Meloni, abbiamo da subito reiteratamente sollecitato il governo e il ministro dell’Interno Lamorgese affinché dessero maggiore attenzione ai cittadini della regione Campania al fine di tutelarli dal fenomeno della presenza indiscriminata di stranieri dediti ai lavori stagionali in agricoltura, che il Governatore De Luca, con grande superficialità, auspicò e accettò la loro venuta senza applicare un serio protocollo di prevenzione e profilassi. Ora, dopo gli show con il lanciafiamme, sono sotto gli occhi di tutti gli errori politici di De Luca e del Governo regionale che hanno completamente ignorato i rischi di contagio di questa realtà territoriale, oggi zona rossa di competenza regionale”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli di Italia, Giovanna PETRENGA.