FOCOLAIO MONDRAGONE. L’intervista. “Mia mamma malata nei Palazzi Cirio senza assistenza alimentare e sanitaria”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Abbiamo parlato questa mattina, in un precedente articolo, della difficile situazione ai Palazzi Cirio, la cosiddetta “zona rossa”, messa in quarantena fino al 7 luglio, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. In questo complesso di palazzine, oltre alle numerose famiglie di etnia rom e turca, risiedono anche famiglie italiane, tra cui numerosi anziani rimasti soli, tra questi vi è la mamma di un commerciante mondragonese che da 8 giorni non riceve né assistenza alimentare, né sanitaria, soffrendo tra l’altro la donna, di diverse patologie che limitano la sua deambulazione. I familiari della 80 enne dopo essersi rivolti alla Croce Rossa, alla Protezione Civile e alla Guardia di Finanza, senza ricevere nessuna risposta per la risoluzione al problema, si appellano ora, al Sindaco Virgilio Pacifico e al Consigliere Regionale Giovanni Zannini affinché la propria congiunta, possa ricevere tutta l’assistenza necessaria in questo caso.

Poco fa, dopo 3 ore di attesa dei familiari sotto il sole, un militare dell’esercito è riuscito a fare recapitare un pacco alimentare alla signora 80 enne e ad un’altra anziana.