Folla commossa ai funerali del 42enne Paolo Grazioso

CASAPESENNA (Lidia e Christian de Angelis) Folla commossa ai funerali di Paolo Grazioso il 42enne trovato senza vita in casa. Si sono celebrati oggi i funerali del signor Paolo, che ieri fu trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via Cavone Callitta a Casapesenna. Quando i familiari hanno visto il proprio congiunto esanime hanno allertato i soccorsi ma per l’uomo purtroppo non vi è stato nulla da fare. Le cause del decesso sono naturali per cui la salma è stata lasciata alla famiglia per i funerali in corso a Casapesenna. Sul posto ieri giunsero anche i validi agenti del posto fisso di polizia di Casapesenna e il medico legale. In tanti per dare l’ultimo saluto a Paolo.