FOLLE NOTTE. L’incidente, la lite e poi le coltellate: feriti due giovani

I/ Tutto è nato da un banale incidente in auto, che aveva provocato, però, degli incredibili strascichi

SANTA MARIA A VICO – Emergono nuove informazioni sull’accoltellamento di un giovane avvenuto stanotte a Santa Maria a Vico (LEGGI QUI ) .

La fuga di gas che ha visto intervenire i vigili del fuoco sarebbe stata causata dalla collisione di una vettura, guidata da una ragazza di Maddaloni, e una tubatura in strada.

Il rumore ha provocato un bel po’ di caos, con diversi residenti scesi in strada. Nel frattempo, chiaramente preoccupata dall’accaduto, la ragazza ha chiamato tre suo amici maddalonesi, per avere un po’ di supporto in quei momenti concitati.

Da qui in poi arriva una particolare versione.

Dei residenti della zona avrebbero inveito contro uno dei ragazzi di Maddaloni, reo di essersi avvicinato alla fuga di gas con una sigaretta accesa in bocca che, se fosse andata così, non sarebbe stata esattamente la decisione più intelligente da prendere in una situazione simile.

I ragazzi hanno reagito alle parole poco carine dei sammaritani, supportati da un giovane proveniente dalla vicina San Felice a Cancello, i quali, però, li avrebbero aggrediti fisicamente. Infine, uno dei residenti della zona avrebbe accoltellato due dei ragazzi di Maddaloni.

Il coltello ancora insanguinato è stato trovato poi dai carabinieri in un tombino.