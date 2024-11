FOLLIA A MARCIANISE. Mattone lanciato contro un’ambulanza, autista salvo per pochi millimetri. LE FOTO

MARCIANISE – Un episodio increscioso e gravissimo, quello verificatosi questa notte a Marcianise e raccontato dai sanitari di Nessuno Tocchi Ippocrate: “118 Caserta, 16 novembre zona Marcianise verso le 04:00 mentre rientravamo in postazione una persona ignota che si aggirava per strada a piedi, ci lancia un mattone sul parabrezza dell’ambulanza. Sottolineo che la persona in questione è ancora in giro!

Come si può continuare così, su una strada isolata, di passaggio continuo camion per scarico merci, col rischio di sbandare o peggio, che potesse prendere in pieno l’autista visto che l’ha sfiorato, per fortuna, di pochi millimetri”.

“Restiamo basiti dalle immagini ricevute; il foro di penetrazione del mattone è in corrispondenza della posizione dell’autista soccorritore, per noi non è nient’altro che un vero e proprio tentato omicidio. Speriamo che le telecamere di video sorveglianza di zona siano messa a setaccio e che questo squilibrato sia arrestato.”