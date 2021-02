FOLLIA A MONDRAGONE. Camion della nettezza urbana sversa la “monnezza” sul lungomare sud

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È davvero un pugno nello stomaco, la foto che sta facendo il giro del web e che ritrae un camion della nettezza urbana, mentre senza nessun criterio, scarica un grosso quantitativo di rifiuti organici, su di un tratto di strada del lungomare sud. Cosa vi sia a monte dell’insano gesto, nessuno lo sa, ma pare che quanto accaduto questa mattina, si sia già ripetuto nei giorni scorsi, in altre zone periferiche della cittadina, lontano da occhi indiscreti.

Questa volta però, la zona di “travaso” non è passata di certo inosservata e vista la gravità della cosa, sicuramente qualcuno provvederà a mettere una “pezza a colori”. Ovvio che la “zozzimma”, lasciata a terra è stata successivamente recuperata, ma non è affatto scontato che il punto interessato dal pattume, sia stato sanificato a dovere, come invece andrebbe fatto, trovandoci in un momento in cui il virus sta viaggiando a pieno ritmo. Comportamenti di questo tipo, offensivi per Mondragone è per tutti i cittadini, andrebbero severamente puniti soprattutto quando a compierli, sono i dipendenti della Ditta incaricata allo smaltimento dei rifiuti, i primi a dover garantire ordine e pulizia alla comunità.

Ma poi di cosa vogliamo meravigliarci se da anni il territorio “trabocca” di rifiuti in ogni dove, tra l’inerzia di molti, mentre invece dovrebbero prendere il sopravvento l’orgoglio e la fierezza che appartengono solo ed esclusivamente a quei pochi “figli” che sanno di vivere in una terra meravigliosa, dove l’uomo sta togliendo ciò che la natura ha donato.