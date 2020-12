Follia a Santo Stefano, entrano nella piscina comunale e la devastano

Casal di Principe – Raid nella notte di Santo Stefano, presso la piscina comunale di Casal di Principe. Un gruppo di malviventi si è introdotto all’interno della struttura, devastandola ed arrecando consistenti danni ai locali interni.

I balordi, durante gli atti di folle violenza, hanno anche colpito più volte il cane posto a guardia della struttura, per tramortirlo ed agire in maniera indisturbata.

Il vicesindaco Antonio Schiavone ha commentato così l’accaduto:“Che vergogna distruggere il bene comune. Sono deluso e mortificato, accanirsi contro delle strutture sportive distruggendo ogni cosa è qualcosa di inspiegabile. Lavoriamo tanto per rendere la nostra città più vivibile e di tanto in tanto dobbiamo assistere a questa vergogna. Faremo il possibile per sistemare tutto nel più breve tempo possibile e non darla vinta a questi vandali.”