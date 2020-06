I cittadini accorsi hanno tentato di salvare l’animale, ma…

CASTELLO MATESE – Follia a Castello Matese, nell’Alto Casertano, questa mattina all’alba. In paese, alcuni residenti hanno sentito chiaramente rimbombare il suono di alcuni colpi di fucile. Accorsi in strada, hanno ritrovato un cane di grossa taglia colpito al torace in una pozza di sangue. Gli astanti hanno tentato il soccorrere il povero animale, ma non c’è stato nulla da fare. Il cagnolone è morto dopo pochi minuti.