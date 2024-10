FOLLIA E GELOSIA. Spara all’ex marito della sua nuova compagna: IN CARCERE 30ENNE CASERTANO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Nella serata del 27 ottobre 2024, è stata eseguito – da parte dei Carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo – un provvedimento di Fermo di indiziato di delitto, emesso da questa Procura della Repubblica, nei confronti di un trentenne di Gricignano di Aversa, gravemente indiziato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco.

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica di Aversa Napoli Nord e delegata ai militari dell’Arma dei Carabinieri, il 2 ottobre u.s., in Sant’Antimo, il 30enne avrebbe esploso, al culmine di una lite per motivi sentimentali, alcuni colpi di pistola contro l’ex marito della sua attuale compagna, ferendolo ad una gamba.

Grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza, veniva identificato il responsabile del fatto, nel frattempo resosi irreperibile e, successivamente, individuato e fermato a Napoli, dopo ininterrotte ricerche. Il predetto è stato tradotto nel carcere di Poggioreale, in attesa della convalida del provvedimento.