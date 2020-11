RECALE – Follia in piazza Gadola a Recale, ieri, sabato 7 novembre. Un giovane, intorno alle 19, è stramazzato al suolo perdendo conoscenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per rianimarlo. Al risveglio, però, l’uomo non ha reagito benissimo all’aiuto, prendendosela con le persone che lo avevano soccorso prendendole a calci e pugni. A quel punto è stato necessario l’intervento anche dei carabinieri.