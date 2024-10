FOLLIA. Uomo cerca di picchiare poliziotti con una spranga

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAL DI PRINCIPE – È stato portato all’ospedale Moscati di Aversa dove, prevedibilmente, verrà operato un trattamento sanitario obbligatorio.

Un’operazione necessaria dopo quanto successo questo pomeriggio, venerdì, a Casal di Principe.

Erano da poco passate le 15 quando alcuni residenti di via Puglia hanno chiamato le forze dell’ordine, in considerazione della presenza di un uomo, un giovane straniero, che urlava contro i passanti.

A quel punto, sono intervenuti i poliziotti del commissariato cittadino e la situazione è peggiorata, non per qualche cosa fatto dagli uomini in divisa. Infatti, è bastata la sola presenza degli agenti per far adirare il ragazzo che ha cercato di colpirli con una spranga in ferro.

Fortunatamente, gli agenti sono riusciti ad immobilizzarlo senza subire attacchi e consegnarlo ai sanitari del 118.