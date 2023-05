Forestale sequestra allevamento bufalino: arriva la svolta

Il provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria

CASTEL CAMPAGNANO – Dissequestro definitivo per un allevamento bufalino di Castel Campagnano. E’ quanto disposto dal pubblico ministero Giacomo Urbano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto l’istanza dei difensori dell’allevatore. Lo scorso 6 marzo dai carabinieri della stazione Forestale di Formicola, unitamente a militari del Nucleo Mobile della Tenenza della Guardia di Finanza di Piedimonte Matese ed ai tecnici dell’Arpac di Caserta, sequestrarono l’allevamento a seguito della non corretta gestione dei reflui. Dopo un primo dissequestro in via temporanea per l’esecuzione d’interventi, oggi diventa definitivo.