Forza il posto di blocco e va a sbattere, aveva droga in auto

Il 19enne, intercettato dai militari dell’Arma a bordo dell’autovettura, non si è fermato all’alt, ha accelerato ma, a causa della velocità, ha perso il controllo del mezzo andando ad arrestare la corsa contro il guard rail

PORTICO DI CASERTA I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Caserta, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno deferito, in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere, nonchè segnalato per possesso di stupefacenti, un diciannovenne residente a Portico di Caserta.

Il giovane, intercettato dai militari dell’Arma a bordo dell’autovettura, dopo aver omesso di fermarsi all’alt, ha accelerato repentinamente la marcia tentando di allontanarsi. Dopo poche centinaia di metri, a causa della velocità, ha perso il controllo del mezzo andando ad arrestare la corsa contro il guard rail posto all’uscita del sottovia Olimpia Starich. Raggiunto dai carabinieri e sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un coltello e della droga.