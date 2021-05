FORZA ITALIA IN CAMPANIA. De Siano nomina i coordinatori provinciali

CASERTA– Il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano, sentito il coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha ufficializzato i nomi dei responsabili provinciali del partito in Campania. Fulvio Martusciello sarà responsabile per Napoli città, Antonio Pentangelo per Napoli provincia, Carlo Sarro per Caserta, Enzo Fasano per Salerno, Cosimo Sibilia per Avellino e Nascenzio Iannace per Benevento. “Ricomponiamo il quadro delle responsabilità apicali in tutte e cinque le province campane – dice De Siano – nell’ottica di una più efficace riorganizzazione del partito, in vista delle prossime elezioni amministrative. A breve – annuncia – presenteremo l’intero organigramma regionale del nostro movimento politico”.