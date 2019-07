Forzano il posto di blocco dei carabinieri. Due presi dopo un inseguimento. Altri due in fuga

VITULAZIO – Nella decorsa serata, in Vitulazio, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Capua hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, DATJA Reiz, 20 anni e TURSHILLA Indrit, 21 anni, entrambi albanesi.

I militari dell’Arma, durante un controllo alla circolazione stradale, effettuato in Vitulazio lungo la SS7 Appia, hanno intimato l’alt ad una Opel Corsa con a bordo 4 individui di sesso maschile. Nella circostanza, il conducente del veicolo, anziché fermarsi, ha accelerato con il chiaro intento di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi nell’area di sosta di un distributore carburanti dove i fuggitivi, abbandonato il veicolo, hanno tentato di proseguire la fuga a piedi.

In particolare il guidatore e che gli stava seduto affianco sono riusciti a fuggire attraverso le campagne circostanti, mentre, i due che occupavano i sedili posteriori del veicolo, sono stati bloccati. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto, occultati sotto il sedile anteriore dx una busta contenente un attrezzo atto allo scasso (cosiddetto “piede di porco”) ed un ulteriore involucro nel cui interno vi erano due confezioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di gr. 108. Gli arrestati sono stati associati presso casa circondariale Santa Maria Capua Vetere.