FOTO. A SANTA MARIA C.V. il cimitero viene usato come autolavaggio. Degrado e abbandono in tutta l’area

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – “Ci sono stati segnalati diversi post apparsi sulla pagina Facebook ‘Ciò che vedo in città – SMCV” che mostrano le condizioni di assoluto degrado del cimitero di Santa Maria Capua Vetere. Addirittura in un’immagine si nota un uomo che, dopo aver collegato una cannula ad una fontana, è intento a lavare la sua automobile tra cappelle e tombe. In pratica il cimitero è stato trasformato in un autolavaggio. Tale situazione è assolutamente indegna e altamente lesiva della sacralità di un luogo che dovrebbe caratterizzarsi per il decoro. Il caso del lavaggio auto non è l’unica criticità. L’erba è altissima e probabilmente non viene tagliata da mesi. Sono diversi inoltre i loculi danneggiati con marmi spaccati e suppellettili distrutte”. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e della segretaria provinciale del Sole che Ride di Caserta Rita Martone. “Ringraziamo l’assessore ai Servizi Cimiteriali Virgilio Monaco e gli agenti della polizia municipale che in seguito alle segnalazioni hanno provveduto a identificare e sanzionare l’uomo che ha lavare l’auto. Purtroppo il degrado strutturale e le vandalizzazioni sono un problema comune a molte strutture cimiteriali della Campania. Negli ultimi mesi, infatti, abbiamo denunciato a più riprese tali criticità anche in altri comuni”.