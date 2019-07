FOTO. Bambini di 8 anni giocano a “fare la lotta” con veri coltelli, fermati dall’intervento di un passante

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Erano circa le 12.30 di questa mattina quando un residente dei Palazzi Cirio, G.E., ha sorpreso tre bambini di nazionalità straniera, di un’età di circa 7/ 8 anni, brandire dei coltelli in prossimità dell’ufficio postale. I bimbi giocavano a fare la lotta davanti agli occhi increduli dei passanti. Quando l’uomo si è accorto che i coltelli non erano dei giocattoli, è riuscito a farseli consegnare e a chiamare i carabinieri, che giunti sul posto non hanno potuto procedere alla loro identificazione poiché i tre si erano già dileguati.

Pare che già in altre occasioni i residenti abbiano visto altri ragazzini aggirarsi in zona stringendo tra le mani dei piccoli coltelli. Sicuramente l’intento di questi bambini non era quello di fare del male a qualcuno, però potrebbe accadere che durante l’assurdo gioco di “fare la lotta”, uno di loro possa accidentalmente rimanere ferito.

Intanto G.E. nel pomeriggio di oggi si recherà alla Caserma dei carabinieri per spiegare nei dettagli tutta la vicenda, dando la possibilità alle forze dell’ordine di risalire all’identità dei genitori di questi bambini, lasciati in balia del nulla.