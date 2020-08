FOTO E VIDEO CAPUA. Banda di delinquenti cerca di svaligiare casa, ma qualcosa va storto

CAPUA (Christian e Lidia de Angelis) – Banda di delinquenti cerca di svaligiare un’abitazione, ma qualcosa va storto. Lo scorso 14 agosto alle 3:30 circa presso una casa disabitata, una banda di ladri è stata sorpresa dal custode virtuale di un noto istituto di vigilanza, a perlustrare la zona. Il gruppo, composto da 4 soggetti, tutti col volto coperto da passamontagna e armati di spranghe, cesoie e grimaldelli, è stata sorpresa mentre si aggirava nei pressi dell’abitazione di Capua.

Uno degli elementi, come si vede dalle foto e dal video, si è avvicinato al portoncino pedonale ed ha bussato al citofono per verificare che la casa fosse realmente disabitata, ignorando completamente che dalle telecamere di sorveglianza, qualcuno lo stesse osservando. A quel punto, tutto il gruppo è stato messo in fuga grazie alla prontezza del vigilante in remoto che ha subito avviato i protocolli concordati con il cliente, costringendoli ad allontanarsi prima che potessero arrecare danni all’abitazione. Dell’evento sono stati informati i proprietari e le autorità competenti.