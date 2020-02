FOTO E VIDEO CAPUA. Messi in fuga ladri che volevano depredare un’abitazione privata

CAPUA (Christian e Lidia de Angelis) – Messi in fuga i ladri che volevano depredare un’abitazione privata a Capua. Durante la sera del 30 gennaio 2019, intorno alle 23:50, un gruppo di giovani malviventi, con felpe con cappuccio, si sono introdotti all’interno della proprietà con l’aiuto di una scala, sfruttando l’accesso da un terreno confinante. Grazie al SISTEMA di Tele-portierato BOR e Vigilanza attiva il furto è stato evitato. Messi in fuga i quattro delinquenti. Il CUSTODE VIRTUALE BOR, insieme all’istituto partner DSS Security connesso in live, ha immediatamente rilevato l’anomalia, e classificato l’evento come “pericoloso”, ha attivato i protocolli di sicurezza mettendo in fuga i sospetti.