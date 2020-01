RECALE – I residenti giurano che non è una novità, anzi, pare ogni qualvolta inizi a piovere, questo filo dell’alta tensione che si trova su via Firenze, a Recale, vada in corto circuito e prenda fuoco.

Quindi, si potrebbe definire l’ennesimo episodio avvenuto su questa strada. Sul posto sono giunti i vigili urbani della città, che hanno chiuso la strada al transito veicolare, in attesa dell’arrivo degli operai dell’Enel.