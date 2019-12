FOTO E VIDEO. Dopo l’esplosione della bombola, ora a VITULAZIO c’è paura per un’eventuale fornitura difettosa

VITULAZIO – Ritorniamo a scrivere dell’incendio scatenatosi ieri sera a Vitulazio, a seguito dell’eplosione di una bombola in una delle palazzine confiscate alla camorra. A quanto pare già due sere prima, cioè precisamente martedì, sempre in quell’area nelle case popolari, ad appena 200 metri dall’evento di ieri sera, c’era stato un altro incendio scatenato dall’esplosione, meno impattante, di un’altra bombola, per cui in paese qualcuno comincerebbe a parlare di una fornitura di bombole difettose. Ma questo è un timore più che una certezza, su cui si sta indagando.