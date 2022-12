FOTO E VIDEO. Faccia a faccia con i ladri, lo investono con l’auto

SUCCIVO – Non tende a placarsi l’escalation di furti che nelle ultime settimane sta interessando Orta di Atella e Succivo. A denunciare l’ennesimo furto attraverso la pubblicazione di un video postato nei canali social della rete, è Salvatore Lionello, titolare di una nota pizzeria del posto. Già in passato proprio la sua attività è finita nel mirino dei ladri, ma questa volta i malviventi hanno messo a segno un colpo presso l’abitazione di famiglia, stando a quanto raccontato da lui stesso nel video che alleghiamo in calce all’articolo. Allertati, mentre stavano lavorando, da un messaggio sul cellulare si sono immediatamente portati presso il loro appartamento, nello specifico il fratello, ed è lì che ha incontrato i malviventi. Ha tentato di bloccarli con la sua auto ma questi non hanno arrestato la marcia anzi hanno investito l’uomo e speronato l’auto. “C’è bisogno di maggiore sicurezza” conclude il pizzaiolo di Succivo. “Rischiamo ogni giorno”.