FOTO E VIDEO. Il grande inizio di Un’Estate da Belvedere. Standing ovation per l’orchestra del Trono di Spade

CASERTA (l.v.r.) – Finalmente ha preso il via Un’estate da Belvedere, la kermesse estiva organizzata dal direttore artistico Massimo Vecchione.

In tantissimi hanno partecipato alla serata inaugurale dell’estate culturale leuciana. Nella serata di ieri, sabato, è andato in scena il Gran Concerto Della Barriera, geniale trovata che fa ripercorrere con un’orchestra dal vivo la storia del Trono di Spade, probabilmente una delle creazioni più importanti di questa che è l’età dell’oro delle serie tv.

Protagonista della performance la Ensemble Symphony Orchestra, complesso toscano composto da più di 80 elementi on stage tra musicisti e coro. A raccontare le gesta ci ha pensato Daniele Giuliani, voce italiana di Jon Snow nella serie.

A fare da cornice alla musica e al racconto sul palco si sono susseguiti alcuni interpreti, che hanno recitato le parti dei personaggi della storia. Buona parte degli attori non hanno tradito le proprie origini, avvicinando, con il loro accento dell’Italia Centrale, i racconti della guerra per il trono al nostro stivale.

Grande emozione alla partenza, quando il direttore d’orchestra dà il via alle danze con la sigla d’apertura della serie, ormai cult. In un’estasi strumentale, il pubblico ha applaudito emozionato ogni passaggio e anche chi non ha visto la serie, ha seguito la vicenda passo dopo passo, ammaliato dalla potenza della musica e della voce solista, accompagnata da un coro alle sue spalle.

L’inverno arriva e quando si spegne l’ultima nota, il pubblico del Belvedere di San Leucio risponde con un lunghissimo applauso che dilaga in una standing ovation. Tutti in piedi per il Gran Concerto Della Barriera.

Stasera si torna al Belvedere per lo spettacolo di Biagio Izzo, innamorato di Caserta e da anni dolcemente ricambiato, “Autovelox”. I biglietti sono andati a ruba, ma grazie all’ampliamento della platea, pochi posti restano disponibili.