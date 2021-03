MADDALONI – Crollo, pochi minuti fa in via Ponte Carolino a Maddaloni. Il cedimento, che ha interessato il solaio di un palazzo abbandonato, è stato innescato probabilmente dalla scossa di terremoto avvertita nel primo pomeriggio anche in tutta la Campania, con epicentro nel mar Adriatico a 90 km dal Gargano.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona e alcuni agenti della polizia municipale.