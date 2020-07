FOTO E VIDEO. MALTEMPO. Piogge fortissime su tutta la provincia. Tromba d’aria colpisce una meta turistica dei casertani

CASERTA – Il maltempo che ormai da due giorni sta colpendo l’Italia settentrionale e che ieri ha determinato fenomeni estremi al Nord in quello che è stato il “Venerdì Nero” d’inizio estate, adesso si sposta nel weekend al Centro/Sud: forti temporali stanno colpendo il medio Tirreno, tra Lazio meridionale e Campania, provocando forti piogge soprattutto in provincia di Latina. A Sperlonga, una delle mete estive preferite dei casertani, si è verificato un tornado sulla costa. Da questa mattina, e nel pomeriggio, i temporali colpiscono gran parte del Sud, compresa la nostra regione. Il maltempo in provincia di Caserta ha segnato soprattutto nella zona della Valle di Suessola, al confine con Maddaloni, e nell’alto Casertano, dove si sono registrati temporali improvvisi.