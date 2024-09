FOTO E VIDEO. Ottavo giorno di ricerche nella ex cava del Giglio: 60 soccorritori e due anfibi dei Vigili del Fuoco

Loading...

Calato un escavatore nel canalone

SAN FELICE A CANCELLO – Ottavo giorno di ricerche nella ex cava del Giglio nel comune di S. Felice a Cancello dell’uomo disperso dal 27 agosto. Nella giornata odierna le ricerche si sono concentrate nella vasca dove è stato rinvenuto il 2 Settembre il corpo della madre. Sono 60 i soccorritori all’opera e due i veicoli anfibi utilizzato nelle ricerche. Inoltre i Vigili del Fuoco hanno calato un piccolo escavatore nel canalone adiacente la ex cava per cercare il corpo sotto il fango che si è accumulato dopo la frana.

Sempre oggi i sommozzatori del nucleo operativo di Napoli hanno messo in campo anche un ROV (Remote Operative Veicle) per le ricerche del disperso all’interno della vasca. Purtroppo tutti i tentativi non hanno dato un riscontro positivo.

