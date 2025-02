FOTO E VIDEO. Periferia di MARCIANISE abbandonata al degrado più assoluto

MARCIANISE – È da anni simbolo del degrado della periferia marcianisana, lì dove si riversano indiscriminatamente rifiuti di ogni genere: via Mattia Preti (e tutta l’area in cui si inscrive).

Percorrendo la zona, non c’è tipologia di rifiuto che non vi si trovi. L’immondizia si accumula giorno dopo giorno, nell’indifferenza dei cittadini e delle amministrazioni comunali che si succedono. Già nel 2021 si parlò di una bonifica in procinto di essere realizzata, ma quattro anni dopo la situazione è ancora quella testimoniata dalle foto che pubblichiamo.

Lasciamo che a parlare siano le immagini.