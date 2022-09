FOTO E VIDEO. Tentano furto in un’abitazione: ladri in fuga a mani vuote

E’ accaduto qualche notte fa

FRIGNANO (Christian e Lidia de Angelis) Bandito cerca di introdursi presso un’abitazione privata, per depredarla, ma peccato per lui l’abitazione era sorvegliata ed √® stato messo in fuga. Qualche notte fa, un uomo, con il volto coperto e un borsone a seguito, ha raggiunto a piedi il cancello dell’abitazione di una famiglia di Frignano, che in quel momento era in casa con la famiglia. Il soggetto ha cominciato a muoversi con fare sospetto e ha provato ad arrampicarsi lungo il muro per scavalcare, ma in quel momento i guardiani di BOR lo hanno rilevato e messo subito in fuga evitando che potesse mettere in atto i suoi propositi, poi sono state informate le Autorit√† dell’accaduto.

IL VIDEO