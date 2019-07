CURTI (red.cro.) – Un fuggi fuggi generale, improvviso, per le strade di Curti. Un’auto, forse per un guasto meccanico, ha iniziato a prendere fuoco, cacciando fumo a più non posso dall’interno. I passeggeri della vettura, con impianto a gas, hanno immediatamente abbandonato il mezzo, avvertendo il 115 e facendo allontanare tutti i passanti nelle vicinanze in questo assolato pomerigio

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo per evitare un’esplosione.