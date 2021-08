FOTO IMPRESSIONANTE. La basilica benedettina di Sant’Angelo in Formis minacciata dalle fiamme a pochi metri. La testimonianza di Don Franco

SANT’ANGELO IN FORMIS (T.P.) – Un’immagine che parla da sola: solo pochi metri separano le fiamme dalla basilica benedettina di Sant’Angelo in Formis.

“È stata una nottata d’inferno, molto particolare. Abbiamo dovuto evacuare alcune persone anziane malate perché le fiamme avevano quasi raggiunto le abitazioni e la nostra bellissima basilica benedettina. Il parroco-pompiere ha contribuito con coraggio a mantenere la calma”, è quanto afferma don Franco Duonnolo che ci racconta i momenti drammatici che questo rogo

sta facendo vivere.

“I Vigili del Fuoco c’erano ma l’incendio era su più fronti. Questa mattina qui è tutto sotto controllo. Ma so che si è esteso fino su lato variante S. Prisco dove c’è un forte allarme.

Ora infatti su questo fronte sta la lavorando un solo canadair perché come riferiscono i Vigili purtroppo sono impegnati in altri fronti. Distrutte dalle fiamme piante di ulivo, aree della macchia mediterranea bellissime, per non parlare degli animali rimasti uccisi, una fauna rara che fanno di questo luogo un posto magico”.