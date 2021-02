FOTO MONDRAGONE AGG. ORE 20.32. Si schianta contro un camion sulla Domiziana. Morto il conducente della Fiat Bravo

L’uomo è originario di Napoli

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Col passare dei minuti si vanno delineando i dettagli del gravissimo incidente avvenuto poco fa lungo la strada statale Domiziana, nel tratto che ricade nel territorio del comune di Mondragone, all’altezza del bar Brunetti.

Il conducente dell’auto, C. I., 42enne originario di Napoli, era a bordo di una Fiat Bravo grigia quando per cause ancora in fase di accertamento delle forze dell’ordine ha impattato contro un camion della ditta Mar Service. L’uomo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Mondragone giunti sul posto ed è stato consegnato ai sanitari del 118 che lo stava trasportando in condizioni gravissime presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. L’uomo è deceduto sull’ambulanza