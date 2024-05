FOTO & VIDEO. La fontana di piazza Vittorio Emanuele senza pace. È tornato il vandalo?

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Presunto vandalo in azione nuovamente, dopo il tentativo di incendiare la fontana di Piazza Vittorio Emanuele (GUARDA LA FOTO) .

I residenti della zona segnalano che un uomo ieri avrebbe tentato di danneggiarla nuovamente, scavando all’interno e buttando in strada pezzi di scarti. I cittadini sono allibiti per la mancanza di controllo e di provvedimenti nei confronti di un soggetto, potrebbe essere lo stesso infatti, che si comporta come pericolo per l’incolumità e i beni pubblici.