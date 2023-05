Frana blocca di nuovo strada del Casertano. La Provincia sotto accusa

TEANO – Non sono passati neanche sette giorni dalla precedente frana che aveva colpito le frazioni di Borgo novo, Versano e Santa Maria Versano, ricadenti nel comune di Teano che, ancora una volta, un costone di roccia frana sulla strada Provinciale, bloccando completamente il traffico veicolare per raggiungere le frazioni.

Solo pochi giorni fa l’amministrazione provinciale di Caserta aveva operato dei lavori per mettere in sicurezza la strada, ma, a non molte ore di distanza, la strada è di nuovo travolta da una frana.

Commenti di rabbia e fastidio sui social per i residenti, che puntano il dito contro la gestione delle infrastrutture locali da parte della provincia.