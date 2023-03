Francesco Russo candidato al Ciak d’Oro, ECCO COME VOTARE

Interprete di Pierpaolo Puglisi nella serie televisiva Call My Agent – Italia

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Ciak d’oro per il migliore protagonista italiano under 30 quest’anno vede candidato il casertano Francesco Russo, 29 anni, interprete di Pierpaolo Puglisi nella serie televisiva Call My Agent – Italia

Nato a Caserta nel 1993 e cresciuto a Santa Maria Capua Vetere. Si è laureato presso l’Accademia Nazionale d´Arte Drammatica “Silvio D´Amico”. Molto attivo in teatro dove ha lavorato con grandi registi del panorama teatrale contemporaneo, ed anche al cinema dove lo abbiamo apprezzato in Tuttapposto.

E’ possibile votare seguendo il link che trovate in calce all’articolo cliccando la voce “vota” sul nome del vostro preferito. Si può votare una volta al giorno dal 15 al 26 marzo.