FRATELLI D’ITALIA. Ecco la lista per il Forum dei giovani. TUTTI I NOMI

Appuntamento fissato per il prossimo 14 gennaio. La soddisfazione dei consiglieri comunali Paolo Santonastaso e Pasquale Napoletano

Siamo orgogliosi di aver presentato la lista “GIOVENTU’ CASERTANA” alle elezioni del Forum dei Giovani di Caserta che si terranno il prossimo 14 gennaio.

Molti dei ragazzi candidati nella nostra lista fanno già vita di partito, lontani dai riflettori, impegnandosi quotidianamente ed ora hanno finalmente per la prima volta la possibilità di mettersi in gioco in prima persona.

Una sfida sicuramente in salita, infatti, “Gioventù casertana” è l’unica lista alternativa rispetto a quella espressione di tutto il centro-sinistra casertano.

Ma

le sfide, si sa, sono fatte per essere affrontate ed, in ogni caso, per noi è un grande risultato essere presenti con i nostri ragazzi in questa competizione.Con l’augurio esteso a tutti i giovani casertani candidati di vivere con passione questa campagna elettorale affrontandola secondo i sani principi della politica.

I

Consiglieri FDIAvv. Paolo Santonastaso Avv. Pasquale Napoletano

CANDIDATO PRESIDENTE:

LELLA TOMMASO

CANDIDATI CONSIGLIERI:

ANDREOZZI FRANCESCO MARIA ATZORI MATTIA

CARANGIO GIOVANNI

DE FRANCISCIS CARLA

DE LUCIA MYRIAM

DI GIACOMO MIRKO

FERRO STEFANIA

FIORILLO EMILIANO

FIORILLO MARCO

MAGGIO GIOVANNI

MONTUORI GAETANO

NATALE MICHELE

PATRICIELLO TOMMASO ROSARIO PELLINO STEFANIA

PIGNATARO GINA

RIVETTI GIUSEPPE

SANTORO LUCA

SCHIAVO LAURA

SILVESTRO ANTONIETTA JESSICA VISCONTE ELEONOR